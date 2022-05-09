На 9 мая в Киеве из-за войны официальные мероприятия отменены, в связи с военным положением. Но в Парк славы в частном порядке приходят люди возложить цветы и почтить память погибших.

Людей в Парке славы гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Напомним, ранее мы публиковали обращение Зеленского по случаю Дня победы над нацизмом. Видео было записано на Крещатике в столице.

Также сообщали, как в подконтрольных РФ городах прошло 9 мая. В частности, в оккупированных Херсоне, Мелитополе, Мариуполе и Энергодаре прошли шествия.

Вместе с тем, писали, что сказал Путин в своей речи на 9 мая. Вопреки прогнозам он не объявил войну Украине или мобилизацию. При этом сказал, что подпишет сегодня указ о помощи семьям погибших в Украине военных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.