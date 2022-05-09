Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы производить новые.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"По нашим данным, там больше половины ракет уже запущены. И цифры называли, сколько там ракет – около 2 тысяч… Но. В этих цифрах важно понимать, что у РФ есть ресурс для того, чтобы воевать дальше, ведь прошел небольшой срок… У них еще есть ресурс закупленных ранее, до санкций, комплектующих. Поэтому на время у них также есть возможность их производить", – пояснила Маляр.

"Конечно, это совсем не та скорость, они не смогут восстановить за несколько месяцев все, что они уже выстреляли. Но какое-то время по инерции у них еще есть возможность использовать это оружие, использовать ракеты", – добавила замминистра обороны.

Ранее мы писали, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

Также "Страна" сообщала, что 9 мая враг увеличил вдвое количество носителей "Калибра" в Черном море. Сейчас суммарный залп составляет уже 50 ракет.