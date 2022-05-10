США начали расследование в отношении "Лаборатории Касперского" на фоне войны в Украине и опасений российских хакерских атак.

Вашингтон предполагает, что Кремль может использовать антивирус компании для кражи информации или вмешательства в работу госорганов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Расследование, о котором ранее не было известно СМИ, еще в прошлом году передали из министерства юстиции в министерство торговли, уточняет агентство. Ведомство недалеко продвинулось в расследовании, однако в марте, по словам собеседников Reuters, Белый дом призвал работать над делом более активно на фоне возросших опасений российских кибератак.

Речь идет о риске того, что Москва может использовать антивирусный софт с привилегированным доступом к компьютерным системам для кражи конфиденциальной информации или вмешательства в работу ведомств или организаций, пояснило агентство. Причем особую озабоченность, по словам источников Reuters, вызывает риск утечки доступа к сетям подрядчиков и операторов критической инфраструктуры США.

В конце марта американская федеральная комиссия по связи включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу нацбезопасности страны.

Между тем "Страна" сообщала, что после начала войны с Украиной РФ покинули толпы айтишников.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.