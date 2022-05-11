Российский видеохостинг Rutube, который предполагался как аналог мирового YouTube в России, восстановили после длительного сбоя.

На сайт можно зайти, сервисы стали доступны, на хостинге также доступны видео.

Напомним, что тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал сбой в работе российского видеохостинга Rutube, который произошел 9 мая из-за DDoS-атаки заявив, что это "специальная операция по улучшению IT-инфраструктуры", тем самым высмеяв риторику Кремля, который называет войну в Украине "специальной военной операцией".

Скриншот: Rutube

Ранее мы писали, что хакеры, связанные с группировкой Anonymous, заявили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. На видео демонстрируются кадры из разных кабинетов. Можно увидеть, как проходят совещания, заседания, как сотрудники убирают конференц-зал.

Также "Страна" рассказывала, что российские хакеры из группировки Coldriver, или Callisto попытались недавно взломать компьютерные сети Североатлантического альянса и оборонных ведомств ряда стран Восточной Европы.