В Индии, где сейчас держится аномальная жара, супруги Санджив и Садхана Прасад судятся со своим сыном и невесткой. Они хотят через суд добиться компенсации в размере 50 млн рупий (650 тысяч долларов, или более 20 миллионов гривен) за отсутствие внуков.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сумму компенсации супруги составили исходя из своих расходов на семейную жизнь сына. В частности, на свадьбу в пятизвездочном отеле, роскошный автомобиль, медовый месяц в Таиланде и обучение сына на пилота. Также истцы брали кредит на строительство дома для молодоженов. Общие затраты составили примерно 25 млн рупий, еще 25 млн они просят за моральный ущерб.

"Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы вырастить его. Но, несмотря на наши усилия, сын и его жена причинили нам душевные страдания, не подарив нам внуков. Люди постоянно задают нам вопросы об этом, причиняя еще большую боль", - указали Санджив и Садхана в документе.

Их сын состоит в браке шесть лет, он и его жена не планируют заводить ребенка. Несмотря на финансовые трудности, сейчас они готовы позаботиться о внуке.

Прасад рассказывают, что их сын и его жена практически не общаются с ними, две семьи живут в разных городах из‑за работы, что причиняет родителям "огромную боль".

"Мы относились к нашей невестке как к собственной дочери. Несмотря на это, она очень редко уделяет нам время, усугубляя наши страдания, - заявили супруги.

Их адвокат говорит, что пожилые супруги мечтают стать бабушкой и дедушкой. Кроме того, в традиционной индийской семье женатые сыновья часто остаются со своими родителями, а те вносят свой вклад в воспитание внуков.

Это не первая семейная драма из Индии, о которой мы рассказывали. Недавно там пожилая женщина принесла в жертву шестимесячную девочку, родственницу своего мужа, чтобы вылечить его от болезней.

Также мы рассказывали, что в Индии девочка, которую травили в школе, разработала приложение против буллинга и заработала на нем.