Легкий самолет из польской Познани нарисовал в небе на траектории своего полета слова "Делай пиво, а не войну" - "Make beer, not war".

Об этом сообщает Undependent, а маршрут самолета и сама надпись была видна на системе слежения за самолетами Flightradar24

В течение почти четырех часов двухместный самолет тщательно преодолел маршрут шириной 40 миль (64 км), прежде чем приземлиться обратно в Познани в субботу вечером. Самолет, совершивший рейс, является частью парка летной школы Smart Aviation, базирующейся в Познани.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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