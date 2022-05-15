Партия канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ проигрывает региональные выборы в самой густонаселенной земле - Северной Рейн-Вестфалии. Они состоялись сегодня.

Причем проигрывает с исторически низким результатом, набрав менее 27% (на первое место вырвалась партия ХДС).

Это уже второй такой проигрыш на региональных выборах для социал-демократов и Шольца в этом году.

Среди причин называют ухудшение ситуации в экономике, высокую инфляцию, а также позицию по Украине.

Отметим, что Шольц в отношении Украины проводит половинчатую политику, которая не нравится ни сторонникам военной помощи Киеву, ни ее противникам.

Ранее мы писали, что в Германии падает рейтинг канцлера Олафа Шольца. Так, непопулярность топ-политика достигла в стране рекордно высокого показателя: им недовольны почти половина немцев. Согласно результатам опроса, работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, недовольны 49% респондентов, при этом довольны только 38%. Этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Также за последние месяцы ухудшилось отношение и украинцев к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно – 54% (в январе 2022 года 37% и 23% соответственно). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно – 44%.