В "ДНР" люди испытывают дефицит с водой. Из-за повреждения оборудования канала "Северский Донец - Донбасс" воды в "ДНР" осталось на три недели.

Об этом заявил гендиректор находящегося на неподконтрольной территории предприятия "Вода Донбасса" Виталий Кижаев.

По его словам, перебои с поставками воды начались еще в феврале, когда оборудование канала было повреждено.

"Стабильное водоснабжение к нам вернется только после освобождения истоков этого канала в районе Славянска", - сказал он

Напомним, 12 мая в Луганской области практически не осталось ни одного целого объекта инфраструктуры. Область осталась без воды, света и газа.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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