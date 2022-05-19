В Госдуму России сегодня, в день 100-летия создания пионерской организации в СССР, внесли законопроект о создании аналогичного детского движения в РФ под названием "Большая перемена".

Как пишут российские СМИ, цель новой "пионерии" - "подготовка детей к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры".

Участниками движения могут стать все желающие от 6 лет, школьники будут участниками, взрослые - наставниками. При этом наставниками не могут быть иностранные агенты.

Предполагается, что набсовет новой "пионерии" может возглавить президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Останина сообщила, что "закон об общероссийской молодёжной организации станет рамочным, ее структура будет напоминать пионерию".

Отметим, что еще вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ему о создании школьного пионерского движения неизвестно.

Ранее в России сообщили о применении в войне лазерного оружия "Задира".

Также "Страна" писала, что Сербию накрыла волна ложных минирований после отказа ввести санкции против России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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