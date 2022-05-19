В России не намерены возрождать пионерию, несмотря на внесённый сегодня в Госдуму законопроект о создании детского школьного движения под названием "Большая перемена".

Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается... Это движение, причём не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок - это и школьники, и уже молодежь". - прокомментировал законопроект о российском молодежном движении "Большая перемена" представитель Кремля.

Песков отметил, что этот документ связан именно с молодежным движением.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи "Большая перемена", целями которого станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

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