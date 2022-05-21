Президент Владимир Зеленский утвердил возвращение Алексея Кулебы на должность главы Киевской областной госадминистрации.

Соответствующий Указ был подписан сегодня, 21 мая.

До этого областной администрацией руководил Александр Павлюк. Его назначили на этот пост 15 марта вместо того же Кулебы, который проработал на этом посту чуть более месяца (с 9 февраля).

Тогда, во время активных боев на подступах к Киеву, необходимость такого кадрового шага объяснялась большим военным опытом Павлюка, который до этого руководил Операцией объединенных сил на Донбассе.

Напомним, что ранее в Офисе президента призвали киевлян и львовян не расслабляться из-за временного отступления угрозы от городов.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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