Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно работала на Пентагон и "Ростех".

Об этом сообщает NBC со ссылкой на собственное расследование.

В контрактах компания не указывала о возможном конфликте интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями.

Телеканал утверждает, что именно "Ростех" в большей степени отвечает за снабжение российской армии ракетами, которые поражают цели в Украине.

При этом представитель McKinsey заявил, что на Пентагон и "Ростех" работали разные юридические лица, а контракты с российской государственной корпорацией не касались вооружений и затрагивали коммерческие вопросы.

Известно, что McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России с 15 апреля в связи с началом войны в Украине. Кроме того, компания остановила заключение новых контрактов в России и работу с госструктурами.

Ранее мы писали, что главы Генеральных штабов США и России созвонились, чтобы обсудить Украину.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году ввел в действие бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова.