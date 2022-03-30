США подходят к пересмотру военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе, не исключают наращивания сил.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет "РИА-Новости".

На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: "Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято".



"Я думаю, что мы работаем в рамках понимания, что Европа прежней уже не будет", - добавил Кирби.

Ранее мы писали, что глава Пентагона заявил о дополнительной переброске американских солдат в Европу.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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