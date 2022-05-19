Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 19 мая побеседовал по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов в США Марком Милли.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как писала "Страна", 13 мая, тоже по инициативе США, состоялась телефонная беседа министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Они также обсуждали в том числе ситуацию на Украине.

А спустя три дня после этой беседы глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.