С завтрашнего дня, 23 мая, большегрузы в Украине начнут штрафовать. Период тестового режима работы WIM-комплексов завершается уже сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Теперь нарушителей габаритно-весовых норм будут штрафовать согласно действующему законодательству, а именно:



▪️от 5% до 10% – 8 500 грн;

▪️от 10% до 20% – 17 000 грн;

▪️от 20% до 30% – 34 000 грн;

▪️более 30 % установленной нормы – 51 000 грн.

Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения управлений Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины на время военного положения разрешил водителям легковых авто (категория B) водить грузовики (С, С1).

Помимо этого, в Украине могут начать отбирать автомобили у нетрезвых водителей и отдавать их на нужды армии, полиции и других госструктур. Учитывая, что "водитель" и "владелец" это не всегда тождественные понятия, непонятно, как будет построена процедура в случае, если водитель управляет не принадлежащим ему транспортом.