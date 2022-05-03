В Украине для водителей временно отменили один из штрафов. С 1 мая полиция в Украине уже не штрафует водителей за то, что они не включают дневные ходовые огни или ближний свет фар вне городов и сел.

Такой вид штрафа действует только в определенное время – с 1 октября по 1 мая.

Ранее нарушителям за игнорирование этого правила дорожного движения приходилось платить 510 грн.

Напомним, Кабмин повысил на 40% максимальную торговую надбавку для бензина и дизтоплива. "Страна" разбиралась, как изменятся цены на горючее.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.