В Покровске сообщили, что вследствие утреннего удара по городу пострадали железнодорожники.

"Пострадали работники железной дороги. Один в очень тяжелом состоянии. Еще двое - с осколочными ранениями и двое в шоковом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", - заявил мэр Руслан Требушкин.

Объект, по которому наносился удар, власти не называют. Но судя по профессии пострадавших, ударили снова по транспортной инфраструктуре.

Покровск - крупный транспортный узел в зоне ООС.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.