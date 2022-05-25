Одесский припортовый завод не сможет запустить работу из-за риска ракетных обстрелов. Завод и ранее находился на консервации из-за угрозы удара, но с 1 июня планировалось открыть на нем производство. Однако теперь эти планы отложены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам и.о. главы правления ОПЗ Олега Левченко, предприятие планировали запустить уже с 1 июня 2022 года и приняли для этого все меры. Для возобновления работы ОПЗ было уже определено предложение и подписан договор. Компания-давалец была готова выполнить все финансовые обязательства, несмотря на нестабильность на энергетических рынках.

Специалисты завода заранее отработали проведение работ для запуска производства, руководство запланировало дополнительное привлечение необходимого количества ведущих специалистов к выполнению работы и утвердило проект бюджета и расчеты по оплате труда.

Однако угроза обстрелов вражескими ракетами остается, россияне не прекращают попытки уничтожить важные инфраструктурные объекты. Запуск производства в таких условиях опасен не только для жизни и здоровья работников припортового завода, но и экологической безопасности в регионе.

Поэтому правление ОПЗ решило отложить запуск мощностей предприятия для производства химической продукции с 1 июня на неопределенный срок. Как отметили в пресс-службе завода, без возобновления производства финансовая ситуация, в которой оказалось предприятие из-за войны России против Украины, будет оставаться крайне сложной и нестабильной.

Отметим, что частично работу ОПЗ приостановили еще 24 февраля, в первый день войны, а с 26 февраля предприятие взяли под круглосуточную усиленную охрану. Позже работников отправили в бессрочный отпуск. В апреле наблюдательный совет отстранил от работы правление, которое насчитало себе премии на 7 млн грн, а впоследствии и уволило часть сотрудников.

Ранее в Одесской администрации прокомментировали обстрел 20 мая, после которого в регионе запахло аммиаком. Неофициально говорили о том, что удар мог прийтись по крупнейшему производителю аммиака в Одесской области - припортовому заводу. Который, к слову, ближе к границе Николаевской области, где также ощутили неприятный запах. Однако губернатор Николаевской области Виталий Ким тогда объяснил это тем, что ракеты попали в "небольшое озеро".

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