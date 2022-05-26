Депутат Госдумы, бывший генерал Владимир Шаманов считает, что главной ошибкой РФ при вторжении в Украину были ожидания, что "нас будут встречать с цветами".

Видео интервью публикует Телеграм-канал Пул №3.

"Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток", - заявил он.

Шаманов считает, что "сегодня мы преодолели эту составляющую". То есть встреч с цветами уже не ждут. По его мнению, чтобы "до конца демилитаризировать Украину" России понадобится "от пяти до десяти лет".

"Денацификация", по его мнению, будет идти параллельно - то есть, видимо, на протяжении того же срока. Шаманов ее видит как "формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами". Но, признает депутат, "это сложно будет сделать".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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