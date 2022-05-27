Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию с осуждением России. В ней говорится, что действия РФ привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Politico.

В документе звучит призыв к Москве "немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения" в Украине, а также обеспечить защиту медицинского персонала, больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями.

Документ поддержали 88 стран. Против резолюции проголосовал Китай, сама Россия, а также Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.

Контрпредложение России на Всемирной ассамблее здравоохранения было отклонено после того, как она получила всего 15 голосов "за".

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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