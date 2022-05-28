В России полковник в отставке и бывший сотрудник охраны последнего министра обороны СССР Евгения Шапошникова Юрий Ефремов обвинил бизнес-партнеров в обмане. Мошенники выманили у него 66 миллионов рублей (около 30 миллионов гривен).

Об этом сообщает сайт РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ефремов заявил в полицию о мошенничестве 27 мая. По его словам, в августе 2018 года гендиректор одной из компаний вместе с двумя компаньонами взяли у него в долг 52 миллиона 500 тысяч рублей под 7,5% годовых якобы для обеспечения госконтракта. Они обязались вернуть эти средства не позднее декабря того же года. В дальнейшем в 2019 году они вернули ему лишь немногим более 18 миллионов рублей. Согласно заявлению Ефремова, бизнес-партнеры объяснили это якобы неоплатой работ, что оказалось обманом.

При этом в марте 2019 года бизнес-партнеры заключили еще несколько контрактов на выполнение работ и взяли у Ефремова дополнительный заем на сумму 12 миллионов 750 тысяч рублей под те же 7,5% годовых. По словам полковника в отставке, эти деньги ему так и не вернули, а требования о возврате игнорировали.

Помимо этого, как заявил Ефремов, аферисты брали у его компаньона заем в размере 9 миллионов 100 тысяч рублей.

Полковник в отставке оценил причиненный ему материальный ущерб в размере 66 миллионов 600 тысяч рублей.

Юрий Ефремов воевал стрелком-снайпером в Афганистане и служил в личной охране последнего министра обороны СССР Евгения Шапошникова, а также прошел две чеченские кампании, после чего командовал группой захвата в СОБР МВД.

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