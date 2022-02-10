Телефонные мошенники обманом заставили 93-летнего племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева перевести им 16 миллионов рублей (почти шесть миллионов гривен).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного Главного управления МВД России подтвердили, что 8 февраля к ним обратился мужчина 1928 года рождения. Пенсионер пожаловался, что в начале сентября ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом защиты от мошенников он убедил его перевести деньги со своего старого счета на якобы новый счет. Аллилуев в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику, в общей сложности отдал 16 миллионов.

"Материальный ущерб составил 1 миллион рублей. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в главке.

Интересно, что Аллилуев уже не в первый раз становится жертвой мошенников. Так, в прошлом году аферистка пыталась похитить у него 5 миллионов рублей. Полиция задержала ее в квартире ветерана во время передачи денег. Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии.

Леонид Аллилуев является сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Москве профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко стал жертвой аферистов. Телефонные мошенники выманили у него все сбережения, заставили взять кредит, а в довершение уговорили переписать на непонятных людей квартиру.

А на днях мы сообщали, что в Украине ликвидировали масштабную сеть колл-центров. Телефонные мошенники выманивали личные данные украинцев.