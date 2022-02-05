Нацполиция Украины ликвидировала сразу сеть мошеннических Call-центров, которая действовала сразу в трех городах. По данным правоохранителей, злоумышленники арендовали несколько помещений в Киеве, Львове и Одессе, где работали более 140 человек.

Они представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов и под разными предлогами заставляли граждан сообщать личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Нацполиции добавили, что сфера деятельности преступников распространялась на территорию постсоветских стран.

"По предварительной информации, полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы нанесенного ущерба", - сообщили в пресс-службе.

Предварительная квалификация уголовного производства – ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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