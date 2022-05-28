Глава администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал о ситуации в городе в субботу, 28 мая.

Главное из заявлений чиновника в эфире телемарафона:

Ведутся бои за гостиницу "Мир" и в соседнем с ней районе автовокзала (северо-восточный край города). Гуманитарный штаб сегодня не работал. Доставка еды в город стала очень опасной, а воду для населения извлекают из скважин.

"То есть сообщение с Северодонецком по сути прервано или очень сильно затруднено", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что луганский губернатор Сергей Гайдай опровергает информацию, что российские войска удалось выбить из гостиницы "Мир" на окраине города. По его данным, враг понес огромные потери, но остается в здании.

Также "Страна" сообщала, что глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что враг превосходит украинскую армию по количеству тяжелого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.