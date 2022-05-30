Оперативное командование "Юг" сообщает подробности утренней ракетной атаки по Одесской области. Целью удара стал железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки.

Об этом пишет спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Сообщается, что ракетных удара было два - ночью и на рассвете. Одна из ракет попала в уже разбитую колею железнодорожного моста через Днестровский лиман.

Ударной волной были повреждены несколько частных домов неподалеку. Пострадавших среди населения нет.

Как уже сообщалось ранее, одну из ракет сбили силы ПВО.

Напомним, что в конце апреля войска РФ уже наносили ракетные удары по мосту в Затоке.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Мы подвели итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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