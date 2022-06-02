В пятницу, 3 июня, в Украине ожидается теплая погода. В течение дня температура воздуха поднимется до +23...+27 градусов. На большинстве территорий будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в южных и восточных регионах будет жарко - от +26 до +31 градусов. В западных областях воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ветер завтра подует северный, северо-восточный, 5-12 метров в секунду.

Без осадкой ближайшей ночью будет в западных областях и на юго-востоке - в Крыму, Приазовье, Запорожье,

Донбассе.

На остальной территории Украины ночью пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Днем в пятницу периодические дожди и грозы пройдут в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, местами в Луганской области.

В большинстве регионов завтра будет сухо и солнечно.

В Киеве пятница обещает быть теплой. Максимальная температура воздуха поднимется до +22... +24 градусов. Возможен небольшой дождь.

А уже в воскресенье в столице ожидается похолодание и дожди, добавила синоптик.

Напомним, синоптики спрогнозировали украинцам аномально теплый июнь с дождями и грозами. Абсолютный минимум температуры воздуха составит - 0..+9 градусов, а абсолютный максимум - +32...+38 градусов.

Также мы сообщали о мощном ливне в Киеве, когда горожан просили не подходить к бигбордам и закрыть окна.