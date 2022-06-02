Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Мы не видим это таким образом", - ответила Жан-Пьер на вопрос, не противоречит ли проведение Штатами киберопераций в поддержку Украины неоднократным заявлениям президента США Джо Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией.

Как писала "Страна", в интервью телеканалу Sky News глава киберкомандования США Пол Накасоне впервые признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с войной в Украине.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.