Российские телеграм-каналы сообщают, что в Новороссийск прибуксировали украинский пограничный сторожевой корабль BG-32 "Донбасс" проекта 205П (с).

Этот корабль был затоплен в порту Мариуполя и поднят в ходе его очистки.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" планируют "национализировать" суда в порту Мариуполя для запуска своего "торгового флота".

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.