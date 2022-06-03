Пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса включили в санкционный список России. Он заверил, что не мстит своей коллеге из МИД РФ Марии Захаровой, которую 2 июня внесли в аналогичный список Штатов.

Об этом Прайс сказал на брифинге в Госдепе.

По его словам, Захарова попала под американские санкции как "высокопоставленная фигура в российском правительстве".

"Ничего личного", – добавил Прайс.

Как писала "Страна", Минфин США опубликовал обновленный санкционный список россиян. В него вошли 17 граждан РФ и 15 юридических лиц из РФ. В перечень, в частности, попали виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, официальный представитель МИДа Мария Захарова, министр строительства РФ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, вице-премьер Дмитрий Григоренко, бизнесмен Алексей Мордашов и "Северсталь", которой он владеет, а также его двое детей и жена.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Вашингтоном сейчас фактически нет контактов.