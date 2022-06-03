За последние 2,5 месяца число желающих служить по контракту дагестанцев выросло в три раза. Причина этому - высокий уровень безработицы, который является одним из самых больших в РФ.

Об этом говорится в материале российского издания "Редакция".

Напомним, Россия активно набирает военнослужащих на контрактную службу для войны в Украине. Воюющим против Украины россиянам обещают платить по 300 тысяч рублей в месяц.

В конце мая Госдума РФ приняла закон, которым предлагается исключить возрастной предел для заключения военного контракта.

Также сообщалось, что в России формируется "Башкирский батальон" для отправки в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.