Прямо в центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади около Зимнего дворца производится набор на контрактную службу в российской армии.

В сети появилось видео, на которое попал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту у стен исторического здания.

Как мы уже писали, пополнение для войны в Украине Россия набирает, в основном, по контракту, обещая до 200 тысяч рублей в месяц.

А в военкомате города Новороссийск раздают листовки, в которых мужчин до 40 лет зовут подписывать контракт с армией РФ на срок от одного до шести месяцев для участия в войне в Украине. Там обещают платить по 300 тысяч рублей в месяц (по официальному курсу - 4 250 долларов, по курсу чёрного рынка - 3000 долларов).

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.