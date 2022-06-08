Вражеским ударом уничтожено здание погранслужбы Украины в районе КПП "Бачевск" Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

"Сегодня около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" решисты обстреляли приграничное село Шосткинского района Сумской области. Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Это повлекло его разрушение", - говорится в сообщении.

Удар пришелся на здание, построенное для содержания нелегальных мигрантов. На тот момент в нем никого не было.

Напомним, в Харькове войска РФ обстреляли жилые дома и уничтожили супермаркет.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.