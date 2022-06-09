В Москве участились случаи воровства средств в обменниках во время попыток купить доллары в больших объемах.

6 июня на улице Свободы в Москве 28-летний мужчина планировал купить 100 тысяч долларов за 6,6 млн рублей (около 3,3 млн грн).

После передачи средств сотруднику обменника, тот просто сбежал с деньгами. Теперь его ищет полиция, сообщает Рен-ТВ.

Похожий случай произошел и днем позже. 7 июня на ул.Героев Панфиловцев житель Москвы передал кассирше обменника 33,5 миллиона рублей (около 16 млн грн).

Та закрыла приемное окно под предлогом пересчета денег и сбежала вместе с суммой. Ее также разыскивают.

Напомним, в Украине мошенники предлагают родственникам пропавших военных "помощь" в их поиске за деньги.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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