В Раде зарегистрировали "конопляный" законопроект, о котором на днях рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Инициатор законопроекта - премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, во вторник Кабмин поддержал законопроект легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях".

По замыслу Кабмина, медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.

Кабмин предлагает также установить "жесткий контроль" над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.

Напомним, 7 июня Кабмин поддержал легализацию марихуаны в "медицинских и промышленных" целях. Кабмин предлагает также установить "жесткий контроль" над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.

Как писала "Страна", еще в июне прошлого года медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию марихуаны.

Но Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.