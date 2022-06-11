Россияне ударили по Врубовке "Солнцепеками". Фото: военкор Руслан Смещук

Украинский военный журналист Руслан Смещук, который сейчас находится в зоне боевых действий, публикует фото обстрела поселка Врубовка в Луганской области.

По информации журналиста, россияне ударили по поселку реактивной системой "Солнцепек". А затем обстреляли реактивными ракетами, вероятно, с фосфорной начинкой.

"Поселок, похоже, перестал существовать", - пишет журналист.

"Врубовка – важный населенный пункт, овладение которым может позволить россиянам отрезать группировку украинских войск в Золотом и Горском от трассы Бахмут - Лисичанск. За этот посёлок бои идут уже несколько недель", пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

"Также ведутся бои за Тошковку, которая находится близ дороги из Горского на Лисичанск. Если эти два пункта перейдут под контроль российских войск, то коммуникации украинских войск в Горском и Золотом будут фактически перерезаны", сообщает "Политика Страны".

По Врубовке нанесен удар "Солнцепеками"

Россияне уничтожают ВрубовкуРанее мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российское командование на данный момент не перебрасывает личный состав в Северодонецк, поскольку его главная цель - окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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