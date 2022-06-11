Украинский военный журналист Руслан Смещук, который сейчас находится в зоне боевых действий, публикует фото обстрела поселка Врубовка в Луганской области.

По информации журналиста, россияне ударили по поселку реактивной системой "Солнцепек". А затем обстреляли реактивными ракетами, вероятно, с фосфорной начинкой.

"Поселок, похоже, перестал существовать", - пишет журналист.

"Врубовка – важный населенный пункт, овладение которым может позволить россиянам отрезать группировку украинских войск в Золотом и Горском от трассы Бахмут - Лисичанск. За этот посёлок бои идут уже несколько недель", пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

"Также ведутся бои за Тошковку, которая находится близ дороги из Горского на Лисичанск. Если эти два пункта перейдут под контроль российских войск, то коммуникации украинских войск в Горском и Золотом будут фактически перерезаны", сообщает "Политика Страны".

Ранее мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российское командование на данный момент не перебрасывает личный состав в Северодонецк, поскольку его главная цель - окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.