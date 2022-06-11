Одесская военная администрация рассматривает возможность открытия для работы некоторых театров и концертных залов города - "для того, чтобы поддержать деятелей культуры и искусства".

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.

"Планируется открыть только те учреждения сферы культуры, в которых есть защитные укрытия и хранилища на случай воздушной тревоги. А на сами мероприятия будет допущено такое количество посетителей, которое соответствует количеству мест в имеющихся укрытиях", - заявил спикер ОВА Сергей Братчук.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.