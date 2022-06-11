ВСУ успешно противостоят штурму россиян в Северодонецке и на его восточной окраине в районе Метелкино.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Также российские войска штурмуют украинские позиции в районе Тошковки, что южнее Лисичанска. Боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении ВСУ успешно отразили штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья.

Россияне пытаются закрепиться в Богородичном, что находится западнее Святогорска, на правом берегу Донца. Боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении противник усиливает группировку по направлению Лисичанска. Видимо, нацеленную на Северск.

В районе Попасной Луганской области ВСУ успешно остановили наступление россиян.

ВС РФ наступает в районе Нырково на границе Луганской и Донецкой областей, боевые действия продолжаются.

В направлении Николаевки, что севернее Нырково, наступление противника захлебнулось.

В районе Берестового (северо-западнее Нырково) россияне при попытке штурма понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Ранее командующий ОТГ "Север" заявил, что ВСУ несут большие потери из-за недостачи артиллерии.

А в ГУР Минобороны заявили, что Россия может продолжать войну с Украиной нынешними темпами еще в течение года.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.