В Донецкой области за прошедшие сутки 11 июня от российских обстрелов погибли два мирных жителя: в Нетайловом и Старом Караване.

Об этом сообщил донецкий губернатор Павел Кириленко.

Еще 10 человек получили ранения.

Ранее о постоянных бомбежках города рассказал мэр Северодонецка.

Также и в неконтролируемом Донецке дважды за день сообщали об об обстрелах жилых районов.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.