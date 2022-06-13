Власти Прилук после сегодняшнего ракетного удара заявили, что будут закрывать кафе и магазины, которые будут продолжать работать во время воздушной тревоги.

Об этом сказал председатель Прилуцкой РВА Владимир Чернов в комментарии изданию "Прилуки".

"Я в ближайшее время буду жестко реагировать, если во время воздушной тревоги буду видеть, что субъекты хозяйствования продолжают свою работу, реализуют продукцию и не реагируют на воздушную тревогу. Даже будем поднимать вопрос о закрытии", - сказал Чернов.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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