В Украине начали дешеветь молодой картофель и ранняя капуста.

Об этом сообщают аналитики АПК-Информ.

По данным аналитиков, за последнюю неделю цены на капусту ранних сортов в Украине уменьшились на 15-25%.

На 10-15% за последние семь дней снизились отпускные цены на ранний картофель.

В то же время свеклы на украинском рынке недостаточно, поэтому тенденции к ее удешевлению пока нет.

Ранее мы писали, что в Украине ожидают дефицита молодого лука, свеклы и моркови из-за оккупации южных областей.

Также "Страна" сообщала, что по данным экспертов, до осени продукты в Украине подорожают на 20-30%.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.