Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В 2014-м он остался в захваченной россиянами воинской части в Крыму. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском Черноморском флоте.

Теперь ему сообщили о подозрении в госизмене.

"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - сообщили сегодня в ГБР.

Напомним, по данным Одесской ОВА, в Черном море находятся четыре российских корабля с крылатыми ракетами и одна подлодка.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.