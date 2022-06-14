Офицер из Винницы командует российским фрегатом "Адмирал Макаров", который бьет "Калибрами" по Украине
Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В 2014-м он остался в захваченной россиянами воинской части в Крыму. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском Черноморском флоте.
Теперь ему сообщили о подозрении в госизмене.
"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - сообщили сегодня в ГБР.
Напомним, по данным Одесской ОВА, в Черном море находятся четыре российских корабля с крылатыми ракетами и одна подлодка.
Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.