Советник главы МВД Виктор Андрусив отреагировал на заявление Дмитрия Медведева о том, что Украина может перестать существовать на карте мира через два года.

Андрусив отметил, что зампред Совета Безопасности РФ уже не в первый раз высказывается о будущем Украины в подобном ключе.

"Медведев, очевидно, не слишком занят в этой жизни. Весь его функционал - делать подобные заявления и таким образом привлекать к себе внимание. А что касается дальнейшей судьбы Украины, о ней мы сможем поговорить только после того, как российская армия сможет перейти хотя бы Ахтырку. Медведев же говорит, что Россия собирается уничтожить всю Украину, а по факту вся их "великая армия" не смогла захватить даже маленькую Ахтырку в Сумской области. Пока вопрос состоит только в том, будет ли существовать Россия на карте мира и каких размеров она будет", - рассказал Виктор Андрусив "Стране".

Кроме того, советник главы МВД обращает внимание на элементарное незнание механизмов ленд-лиза, которое в своем последнем заявлении продемонстрировал Медведев.

"Такие вопросы, как газ, никто в ленд-лиз не включает. Это обсуждается в совершенно других рамках. Медведев просто загрязняет информационное пространство, вообще не ориентируясь в фактах, о которых он говорит", - отмечает Андрусив.

Кроме того, на слова Медведева отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк ответил Дмитрию Медведеву на его заявление о том, что Украины может не быть на карте через 2 года. Назвал Медведева "лицом российского империализма".

"Если бы у российского империализма было лицо, то это был бы Медведев. Маленький человек с огромной неуверенностью, который сыплет ядом на Украину или угрожает миру как единственный способ самоутвердиться. Украина была, есть и будет. Вопрос в том, где будет Дмитрий Медведев через два года", - написал он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Михайло Подоляк

Ранее мы писали, что с мнением Медведева относительно будущего Украины согласился пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также "Страна" писала, что Медведев заявил, что ненавидит "ублюдков и выродков", которые против Россией.