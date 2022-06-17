Президент США Джо Байден заявил, что действовал "как главнокомандующий" страны, когда решил ввести санкции в отношении России, спровоцировавшие кризис на мировых рынках топлива и продовольствия.

Заявление он сделал во время интервью агентству AP.

Байден отметил, что "производил расчеты скорее как главнокомандующий, чем политик". Свои действия он мотивировал необходимостью реагировать на российскую агрессию в Украине, а не попыткой улучшить свой рейтинг в преддверии осенних выборов в США.

По мнению американского лидера, санкции были необходимы. Без них Россия продолжала бы продвигаться вглубь Европы, КНДР продолжила свою ядерную программу, а КНР начала бы подготовку к решению проблемы Тайваня.

Как писала "Страна", в том же интервью Байден заявил, что Штаты столкнулись бы с куда более серьезными последствиями, чем дорогое топливо, если бы он остался в стороне во время вторжения в Украину.

Между тем в России признали, что стране потребуется 10 лет для восстановления ВВП до уровня 2021 года. Удар российской экономике нанесли западные санкции.