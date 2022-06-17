Президент США Джо Байден заявил, что Штаты столкнулись бы с куда более серьезными последствиями, чем дорогое топливо, если бы он остался в стороне во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает AP.

Он напомнил, что перед введением санкций против России предупреждал, что за это придется заплатить.

"Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее", - заявил Байден в интервью агентству AP на вопрос о растущих в США ценах.

По его словам, если бы Путина не остановили в Украине, он бы пошел дальше, и пострадала бы Чехия, Польша, "и другие страны НАТО".

Также он намекнул, что выводы из происходящего делают небезразличный к Тайваню Китай и КНДР с ядерным оружием.

Напомним, у Байдена ожидают, что в следующий пакет военной помощи Украине войдут РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.