В России планируют возродить советские автомобильные бренды "Волга" и "Победа".

Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, новые машины под этими брендами могут начать собирать на разных площадках. Правда, чиновник не назвал, в какие сроки это произойдет и где будут производиться новые-старые марки автомобилей.

Автомобили "Волга" и "Победа" производились на Горьковском автомобильном заводе. Серийный выпуск "Победы" начался в 1946 году и до 1958 года их было произведено 241 497. "Волгу" начали выпускать в 1956 году. Последние модели прекратили собирать только в 2010 году.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Renault будут производить новые автомобили под старым брендом "Москвич". Завод переименовали соответствующим образом - в "Москвич". Кроме нового названия у завода будет и другой руководитель - вместо Яна Птачека им стал заместитель председателя департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Также "Страна" писала, что из России ушел McDonald's. Однако сеть ресторанов возобновила работу под новым названием и со слегка измененным меню.