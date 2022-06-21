Министерство обороны РФ заявило об открытии двух "гуманитарных коридоров" для 70 иностранных судов из 16 государств, заблокированных в украинских портах.

Согласно сообщению, "коридоры" выглядят так:

В Черном море ежедневно с 08:00 до 19:00 – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили.

В Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Будут ли работать эти коридоры, неясно, поскольку само минобороны РФ признало, что с украинской стороной они не согласованы.

Ранее Венгрия предложила свою территорию для вывоза украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Между тем на следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН о проблеме вывоза зерна из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины.