Погода в пятницу, 24 июня, в Украине "будет интересной". На левобережье придет циклон с дождями, грозами и сильным шквалистым ветром, а в западных, северных и многих центральных регионах антициклон Frido вытеснит осадки и "сделает погоду солнечной и сухой".

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер завтра будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. При этом температура воздуха в течение дня ожидается от +24 до +27 градусов.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в части Кировоградской области и в Запорожье будет свежее - там столбики термометров покажут +19..+23 градуса.

В Киеве "если бы не порывистый северо-восточный ветер" ожидается "почти идеальная погода". В столице будет переменная облачность и солнце. Температура воздуха в Киеве ожидается от +26 градусов.

"Приятное летнее тепло в ближайшее время будет доминировать в Украине, сильная жара маловероятна", - подытожила синоптик.

Напомним, сегодня в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в большинстве областей Украины будет +20... +26 градусов.

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