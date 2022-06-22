Над Украиной крутится циклон, дружественный к нам, потому что несет с собой дожди, которые украинцы просят для своих огородов и цветов, веет ветром, особенно на побережьях, чтобы снести нечисть подальше от нашего берега. Градусы будут также благоприятны для военных, которым жара излишняя.

Такой прогноз на четверг, 23 июня, сделала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

23 июня погода также принесет комфортную температуру воздуха, в большинстве областей Украины ожидается +20... +26 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут в центральных, восточных областях, кое-где на севере. В южной части также будет поливать и греметь, кроме Одесской области.

Западные области удержатся от осадков, разве что на Волыни и Ровенщине возможен небольшой дождь.

Северо-восточный ветер будет усиливаться до штормового в центральных, северных, восточных областях, на юге Украины.

В Киеве в четверг ожидается небольшой дождь, но и прояснения будут. Ожидается порывистый, к сильному, ветер. Температура воздуха завтра в течение дня составит +20 градусов.

Для заинтересованных поведением магнитного поля Земли – завтра-послезавтра предполагается незначительная его активизация.





Как писала "Страна", синоптик сообщила, какой будет погода в первый день астрономического лета.

Как писала "Страна", июнь по прогнозам синоптиков будет без аномальной жары и с дождями.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.