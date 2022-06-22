В четверг, 23 июня, в Украине будет свежая и преимущественно дождливая погода. Синоптики Укргидрометцентра также обещают облачный день с прояснениями.

По прогнозу синоптиков, 23 июня в стране ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15°, днем +19...+24°, на Закарпатье до +27°, в Карпатах ночью +5...+10°, днем +9...+14°.

23 июня в большинстве западных, южных, восточных областях, а также, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В Киеве 23 июня будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+14°, днем +20...+22°.

Ранее синоптик сообщила, какой будет погода в первый день астрономического лета

Как писала "Страна", июнь по прогнозам синоптиков будет без аномальной жары и с дождями.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.