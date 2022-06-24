Противник увеличил количество авианалетов и продолжает ракетные удары по гражданской инфраструктуре, заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он сказал, что преимущество в артиллерии дает России тактические успехи. На отдельных направлениях перевес в артиллерии в несколько раз.

Самые горячие точки - направления на юг и юго-восток от Северодонецка. Цели - захват городов на Луганщине и удержание позиций на юге Украины.

Враг пытается окружить ВСУ в районе Лисичанска и взять под полный контроль Северодонецк.

Напомним, в районе Северодонецка враг наступает по всем направлениям, об отходе ВСУ из Лисичанска речь не идет.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.